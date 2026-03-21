タレントのスザンヌさんは3月20日、自身のInstagramを更新。息子との手つなぎショットを公開し、反響を呼んでいます。【写真】スザンヌ、息子との手つなぎショット公開！「子どもってあっという間に大きくなりますよね……」スザンヌさんは「息子の小学校卒業式でしたランドセルをおろす日が来るなんて…」とつづり、4枚の写真を投稿。1枚目では、息子と手をつなぐ姿を公開しました。優しい笑顔を見せるスザンヌさん。仲