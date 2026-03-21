昨年７月の参院選で白票を水増ししたとして、東京地検は１９日、東京都の大田区選挙管理委員会に所属していた２０〜５０歳代の男性職員３人を公職選挙法違反（投票増減）で東京簡裁に略式起訴したと発表した。３人は、開票作業を統括していた５０歳代の元係長と開票事務担当だった２０〜３０歳代の職員。地検によると、３人は同月２１日、参院比例選で無効票となる白票を２７００票水増ししたほか、開票事務担当だった２人は同