車同士が衝突し、親子2人が死亡する事故があった交差点付近＝10日、富山市八町富山市の交差点で車同士が衝突し、軽乗用車の親子2人が死亡した事故で、県警は21日、自動車運転処罰法違反（危険運転致死）の疑いで送検した富山県舟橋村の会社員杉林凌容疑者（26）を現場に立ち会わせ、実況見分した。容疑者は交差点のかなり手前からスピードを出し、時速140キロ以上で走行していたとみられ、県警が詳しい状況を調べている。事故