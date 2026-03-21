【ワシントン共同】米ワシントンの連邦地裁は20日、国防総省が導入した取材規制の新ルールは、報道の自由や言論の自由を保障する憲法修正第1条などに違反するとの判断を示した。米メディアが報じた。ヘグセス国防長官が主導する報道統制と主要メディアの排除に、司法が歯止めをかけた。地裁は「国家安全保障や米兵の安全は保護されるべきだ」とした上で「イラン戦争が続く中、国民が賛成したり抗議したりできるよう、情報にア