◇米男子ゴルフツアーバルスパー選手権第2日（2026年3月20日フロリダ州イニスブルック・リゾート・コパーヘッドC＝7352ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、日本勢は3人全員が予選通過した。47位から出た平田憲聖（25＝ELECOM）が69で回り、通算2アンダーで27位に浮上した。81位から出た金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）は68で回り、1アンダーで37位に上がった。27位スタートの久常涼（23＝SBSホールディング