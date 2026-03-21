左脚の内転筋を痛めWBCを出場辞退したパドレスの松井裕樹投手（30）が開幕を負傷者リスト（IL）で迎えることになったと、大リーグ公式サイトのパドレス担当、AJ・カサベル記者が20日（日本時間21日）に報じた。パドレスのクレイグ・スタメン監督が米メディアの取材に対して松井の開幕IL入りを明かしたという。しかし、同記者は「今後数日で打者と対戦する予定で、おそらく遠くないうちに復帰できそうだ」と見通しを示した。