織田信長の死後、織田家家臣の勢力図を変えるきっかけとなったのが清須会議だ。歴史学者の渡邊大門さんは「映画や小説では、豊臣秀吉が主導権を握って後継者を決めたように描かれるが、一次史料を読み解くと異なる実態が見えてくる」という――。※本稿は、渡邊大門『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）の一部を再編集したものです。左：豊臣秀吉像（画像＝狩野光信／高台寺蔵／CC-PD-Mark／Wikimed