部下へのネガティブなフィードバックは難しい。パワハラと受け取られることなく改善点を伝えるにはどうすればいいのか。コミュニケーション講師の深谷百合子さんは「事実としての“行動”や“影響”に着目し、どうすれば改善できるのかを一緒に考えるようにするといい」という――。※本稿は、深谷百合子『「この型」を使って○○をわかりやすく説明してください。』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝iStock