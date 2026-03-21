『パシフィック・リム』（2013）や『フランケンシュタイン』（2025）で知られるギレルモ・デル・トロがCM監督としてデビューした。高級テキーラブランド「パトロン」のがローンチされている。 テキーラ発祥の地、メキシコらしい哀愁あるギターの音色でCMは幕を開ける。バーカウンターで「パトロン」を代表するパトロン シルバーがグラスに注がれると、「私たちは最もアイコニッ