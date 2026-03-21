レオナルド・ディカプリオ主演、マーティン・スコセッシ監督による新作映画『What Happens at Night（原題）』のファーストルックが公開された。あわせて撮影の開始が報告されている。 本作はピーター・キャメロンの同名小説に基づくスリラーで、製作はApple Original Films。『ドント・ルック・アップ』（2021）で共演したディカプリオとジェニファー・ローレンスが、今回は夫婦役を