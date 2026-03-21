韓国ドラマ「マイ・ユース」 40歳の節目を迎えた2025年9月に、約9年ぶりとなるロマンス作品「マイ・ユース(My Youth)」が日韓同時配信され話題を集めたソン・ジュンギ。FODでの配信直前、W主演を務めた相手役のチョン・ウヒと共に大規模な来日プロモーションを行い、11月には実に14年ぶりの来日ファンミーティング「2025 SONG JOONG KI FANMEETING [Stay Happy] in JAPAN」も開催するなど、日本のファンを沸かせたことも記憶