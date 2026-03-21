気になる女の子が風邪をひいて休んでいると知ったとき、どんなLINEを送ったらいいか迷いませんか？そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者のみなさんに聞いた意見を参考に、「風邪をひいている女の子を元気づけるLINE」をご紹介します。【１】「俺が代わってやれたらなぁ…」と風邪の苦しさを心から思いやるLINE「私を守りたいって言ってくれている感じがする…」（20代女性）というように、「代わってやれたら」の言葉から、自