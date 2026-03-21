デビュー作『夫のちんぽが入らない』がドラマ化もされた作家・こだまさん。彼女が特別支援学校の寄宿舎で出会ったダウン症の青年“けんちゃん”との交流をもとにした初の創作小説『けんちゃん』に今、静かな反響の波が広がっています。女子高生起業家として話題を集めた実業家の椎木里佳さんも、『けんちゃん』に心動かされた一人。幼い頃からダウン症の従兄弟・俊太朗さんと共に育ってきた椎木さんは、小説の主人公・けんちゃ