春の陽気に誘われて旅に出たくなってきたら、さわやかな風を感じられる港町に行くのはいかがですか。山口県の下関と、福岡県の門司港に挟まれる関門海峡は、ふぐをはじめとする海鮮などの美食や、歴史ある街並みなど、目も舌も楽しめるおすすめエリアです。そんな下関と門司港を特集した『クックパッド プラス2026年春号』から、地元グルメが味わえるスポットや、写真映えするレトロな街並み、全客室オーシャンビューの新築ホ