ソフトバンク・中村晃内野手が２１日、１軍に合流した。広島戦（みずほペイペイ）が行われるこの日、試合前練習に姿を見せた。昨年１１月に腰椎椎間板ヘルニア手術を受け、年始は筑後でのリハビリが続いた。着実に復帰に向けて努めると、１９日のファーム公式戦・広島でも出場。小久保監督も視察に訪れており、１軍合流が決まった。また、指揮官は「山川がＤＨの日にどうするかとかで守ることはあるかもしれないです。今年は