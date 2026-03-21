◆米大リーグオープン戦ヤンキース―オリオールズ（２０日・米フロリダ州タンパ＝ジョージスタインブレナーフィールド）ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、ＷＢＣから復帰初戦となる本拠でのオリオールズとのオープン戦、６回まで３打席連続三振に倒れた。１回は右腕エフリンのカーブに空振り三振、４回は再びエフリンにシンカーを見逃し三振。６回１死二、三塁では左腕エンスのチェ