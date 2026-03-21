毎日身につけるアンダーウェアこそ、心地よさにこだわりたいもの。今、注目を集めているのがオーガニックコットン素材のやさしい着心地です。「PRISTINE（プリスティン）」が提案するアンダーウェアは、締め付けない快適さと美しさを両立した一着。約30年愛され続ける理由には、女性の身体を大切に想う設計と、素材への徹底したこだわりがありました♡ 心地よさを追求した設計 プリスティンのアンダ