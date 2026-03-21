50代以上になると「健康のために何か始めたい」と思いつつ、実際にはどれくらい体を動かせているのか気になるところです。ウォーキングや筋トレなど、日常的な運動を習慣にしている人はどのくらいいるのでしょうか。またゴルフはどの程度親しまれているのでしょうか。 朝日新聞社が運営する「朝日新聞Reライフプロジェクト」は、コミュニティー「読者会議」メンバーを対象に「健康法と運動習慣」に関するアンケ