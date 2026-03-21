デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回は初の開幕１軍に向けて泥くさく奮闘する秀才右腕、ＤｅＮＡ・橋本達弥投手（２５）を取り上げる。兵庫県屈指の進学校・長田高出身で、慶大を経てプロ入りした４年目右腕。人生の転機となった高校時代が、現在の野球人としての生き方の礎となっている。まるでカーブと見まがうほどの落差の大きなフォーク。