株式の短期売買は難易度が高く、初心者が予想することは容易ではありません。投資先の企業を調べ、万全の態勢で臨んでも、気づけば「想定外」の動きで大負け…。なぜそのようなことになるのでしょうか。投資経験豊富な経済評論家の塚崎公義氏が解説します。株価の短期予想、投資初心者が当てられるほど簡単ではない株価は、長期的には比較的合理的な動きをしますが、短期では理解不能な動きをする場合も少なくありません。投資初心