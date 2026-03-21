飲食店で見かける「お子様でも席をご利用ならご注文ください」というルールに戸惑う声は少なくありません。子どもは食べきれないのに…と感じる親もいる一方、店側にとって席は売上に直結する資源です。子どもの注文は必要なのか――外食の“常識”をめぐり、意見が分かれています。「お子様でも席をご利用ならご注文を」…厳しすぎる？当たり前？「お子様も席をご利用の場合は、ご注文をお願いいたします」――飲食店の入り口やメ