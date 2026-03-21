オフロード車とは、舗装されていない道（＝オフロード）の走行に適した車です。高い悪路走破性を備え、未舗装の路面や雪道、ぬかるんだ道などの走行に対応します。ボディタイプとしては「クロスカントリーSUV」や「ピックアップトラック」、また一定の悪路走破性を備えた車として「クロスオーバーSUV」が含まれることも多いです。本記事ではオフロード車の特徴やおすすめ15車種をサイズ別で紹介します。【図版で解説】オフロード車