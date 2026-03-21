福岡県直方市が整備を進めていた市保健福祉センター「ゆずりあ」（同市津田町）が完成し、4月1日に開館する。これまで分散していた機能を集約し、市の保健福祉事業の新たな拠点として活用される。鉄骨3階建て。総事業費約23億円。愛称は市が公募し、応募があった121点の中から「ゆずりあ」に決まった。「市民みんなが譲り合いの心を持てたら、幸せで優しい町になる」との願いが込められている。15日の記念式典で、大塚進弘市