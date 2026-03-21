ラグビー7人制女子の国際大会「ナナイロカップ北九州」（日本ラグビー協会主催）が20日、2日間の日程で、ミクニワールドスタジアム北九州（小倉北区）で開幕した。福岡県内からも前年覇者の「ナナイロプリズム福岡」（久留米市）などが出場。快晴の下、約3千人の観客が詰めかけ熱いプレーに声援を送った。7人制ラグビーは15人制と同じ広さのフィールドを使うため、展開の早さが特徴。ナナイロカップ北九州は、女子選手の活躍の