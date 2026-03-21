＜バルスパー選手権2日目◇20日◇イニスブルックリゾート＆GC コパーヘッドC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー71＞日本勢3人が出場している米国男子ツアーの第2ラウンドが終了した。初日首位発進のイム・ソンジェ（韓国）は5バーディ・3ボギーの「69」で回り、トータル9アンダーで単独首位をキープしている。≪写真≫超ユニーク久常涼が新ネックパター投入日本勢の最上位は平田憲聖。47位タイから出たこの日は、5バーディ・1ボ