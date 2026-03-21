＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞2アンダーで迎えた後半の14番パー4。韓国ツアー通算8勝、『キューティー』と『ビューティフル』を合わせた“キューティフル”という愛称で母国随一の人気を誇るパク・ヒョンギョンは、左ラフから残り185ヤードの2打目を4番UTで振り抜くと、グリーンに着弾したボールはそのままカップに吸い込まれた。ショットインイーグル