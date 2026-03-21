＜Vポイント×SMBCレディス初日◇20日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞ここまでの2試合を優勝、2位で終えている佐久間朱莉が、今季第3戦も4アンダー・2位と好位置で滑り出した。首位のパク・ヒョンギョン（韓国）とは1打差。日本ツアーの女王が、韓国ツアー8勝に加え、『キューティフル』の愛称で人気を誇る“海外からの刺客”のライバルとして名乗りをあげた。【写真】これが女王が選んだマ