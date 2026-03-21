対話型生成AIサービスチャットGPT、通称“チャッピー”が新語・流行語大賞にノミネートされるなど、近年注目度が高まっている生成AI。利用者が増える一方で、その利用方法や危険性は理解しているだろうか？生成AIの活用を始める企業に向けた研修会が開かれ、講師が活用法などを講演した。 ■業務効率化へ注目度高まる“生成AI” 労働人口の減少に伴い中小企業の人材不足が大きな課題となっている一方、働き