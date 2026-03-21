【グレンデール（米アリゾナ州）共同】米大リーグは20日、各地でオープン戦が行われ、レッドソックスの吉田はフロリダ州ポートシャーロットでのレイズ戦に「5番・左翼」で出場し、3打数無安打だった。チームは0―2で敗れた。ドジャースの山本はパドレス戦に先発。大谷は「1番・指名打者」で出場。アストロズの今井はキャッチボールに励んだ。ブルージェイズの岡本やホワイトソックスの村上は、守備練習など軽めのメニューで