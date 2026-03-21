第９８回選抜高校野球大会第２日の２０日、横浜（神奈川）は１回戦で神村学園（鹿児島）と対戦し、０―２で敗れた。一、二回の好機を生かせず、三回に２点を奪われた。その後は先発の織田翔希投手、阿部龍之介捕手のバッテリーを中心に追加点を許さず反撃を狙ったが、九回二死満塁のチャンスであと一本が出ず、力尽きた。春連覇を目指した前回王者が初戦で涙をのんだ。正捕手で初の公式戦・阿部龍之介捕手、冷静に牽制で一塁走者