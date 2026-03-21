上野の「国立西洋美術館」が世界に誇るスゴさ 国立西洋美術館のピロティは市民のため？ 上野の国立西洋美術館はル・コルヴィジェが設計した日本唯一の建築作品です。20世紀初頭までの美術館は、国家や王、貴族といった権力者が自らの権威を示す舞台でもありました。豪華な玄関、見上げるような立派な階段を持つ館内に、豊富なコレクションを展示し、威厳を表現することが重要だったのです。 しかし、ライトと並ぶ近代建築三大巨