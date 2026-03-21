吉凶の前兆！？「縁起」という言葉の本当の意味 いくらでもかついじゃう！？縁起のしきたり 朝、お茶を淹れて茶柱がたったら「おっ、今日は朝から縁起がいいな」となり、玄関を出るときにつまずいたら「なんだか縁起が悪いなぁ」と思うことがあるかもしれません。また、試合の前には必ずトンカツを食べて「勝つ」の縁起をかつぐなど、縁起はかつぐこともできるのです。では、この「縁起」とはなんでしょうか。 縁起はもともと仏