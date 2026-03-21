「手記にまとめましょう！」週刊誌の人気企画に「手記」がある。事件や騒動の渦中にいる人物に“真実”を語ってもらうもので「独占手記」「告白手記」などと銘打たれることもある。週刊新潮は、その70年の歴史のなかで、数々の話題の「手記」を掲載してきた。【写真を見る】超有名人から活動家まで…様々な時代を彩った人物たちが遺した貴重な手記の数々なかでも、世間を騒然とさせ、一躍、部数が伸びるきっかけとなったのが、