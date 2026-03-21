日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）が２１日に放送された。番組人気コーナー「熱血情報」では宮崎・沖縄キャンプでの「事件簿」として巨人選手に直撃した模様をＶＴＲで流した。インタビュアーを務めた同局の辻岡義堂アナウンサーは「すごいルーキーがいると先輩投手からタレコミがありました」と紹介したのはドラフト３位で入団した沖縄出身の左腕・山城京平投手。戸郷翔征投手