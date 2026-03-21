【写真】誘拐多発の80年代…「マニラ日本人誘拐事件」は大企業の支店長が人質に兵庫県芦屋市で発生した6歳児誘拐第1回【身代金の受け渡し場所に突然の大型トラック…「誘拐犯」として轢死した「ハニカミ屋の男」、元上司が語った“目に見える変化”とは】を読む1985年3月8日、兵庫県芦屋市で6歳児Cちゃんの誘拐事件が発生した。犯人のAが要求した身代金は5000万円。受け渡しに向かう6歳児の父親、Bさんに次々と指示を出し、移動