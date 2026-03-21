【写真】80年代は誘拐多発…フィリピンの日本人誘拐事件、生還会見の様子「グリコ森永事件」を一部模倣1985年3月8日早朝、兵庫県芦屋市の会社員宅に男が侵入した。会社員の妻に薬を嗅がせた男は、脇にいた6歳の次男を連れ去る。要求した身代金は5000万円。受け渡しに向かった会社員に次々と指示を出し、移動させるという手口は、この年の前年から始まった「グリコ森永事件」を一部模倣したものといわれている。「グリコ森永事件