3月28日（土）よる6時30分からは、浜田雅功を司会に、一流芸能人たちが“正解できて当たり前”の６つのチェックを受ける「芸能人格付けチェックBASIC春の３時間半スペシャル」を放送。お正月の格付けチェックが一流品を見極めるのに対し、春の格付けチェックBASICでは芸能人たちが「基本的な事」、「当たり前の事」がわかっているかをチェックする。 ©ABCテレビ 今回、プロとアマチュアの演奏を聴き分ける「ロックバンド