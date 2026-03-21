＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇20日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】館内に響いた“美声すぎる”歓声静寂を切り裂く、あまりに澄んだ声が館内に響き渡った。呼出を彷彿させる、朗々とした美声の声援に、ネット上のファンは騒然。「呼出が客席に？」「めっちゃ声が通る」と驚きの声が上がった。序二段六十九枚目・満富士（伊勢ヶ濱）と序二段六十七枚目・安寿真（安治川）の一番でのこと。取組は、満富士が寄り切りで安寿真