テレビ局には番組を観た視聴者から様々な声が寄せられる。TBSテレビの「視聴者センター」（カスタマーサクセス室所属）は、こうした声を集約し番組制作の現場にフィードバックさせるのが仕事だ。担当者が寄せられた“声”の一端を紹介する。3月になり、暖かい日差しとともに本格的な春の訪れを感じるようになりました。この時期の風物詩と言えば桃の節句。昨年もこちらで取り上げた「ひな人形」について、今年もご指摘をいただきま