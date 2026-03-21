ジョナサン公式Xアカウント（＠jona_official_）は、すかいらーくグループの和・カフェ「chawan（チャワン）」の店舗で使えるクーポンを公開しています。2026年3月12日から最長4月22日まで使えるクーポンを紹介します。一部クーポンの有効期限は4月19日までです。「30品目バランスプレート」は110円引きに平日14時以降限定で、店内飲食の利用料金から10％引きになるクーポンをはじめ、季節のメニューもお得価格で食べられます。い