■メディチ家が輩出した個性豊かな人物たちの「物語」 「怖い絵」シリーズと並んで高い人気を誇る、中野京子の「名画で読み解く12の物語」シリーズ。『名画で読み解くメディチ家12の物語』（光文社新書）は、そのシリーズ第6弾にして、最終章となる一冊だ。いわゆる「名画」を糸口に、その成り立ちから歴史的な背景、さらにはそこで描かれている人物の「家系」にまつわる複雑な人間模様を解説することで好