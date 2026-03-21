加齢黄斑変性が失明に至るまでの過程は段階的に進行し、各段階で異なる症状や生活への影響が現れます。初期の軽微な症状を見逃すと、適切な治療のタイミングを逃してしまう可能性があります。進行過程を理解することで、どの段階でどのような対応が必要かを把握できます。このセクションでは、初期から後期までの変化と、各段階における視力低下の実態について詳しく解説します。 監修医師：柿崎 寛子（医師） 三重大学医学部