姿勢や動作だけでなく、日常の生活習慣全般も坐骨神経痛の経過に影響を与えます。痛みや痺れを恐れて動かずにいると、腰部や下肢の筋力が低下し、かえって症状が悪化する悪循環に陥ります。また、体重の増加は腰椎への負担を直接的に増大させ、柔らかすぎる寝具は腰椎の自然なカーブが保てず神経への圧迫を招きます。このような悪化要因となる習慣を見直すことが、症状改善への近道となります。 監修医師：廣田 智也（フ