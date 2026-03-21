腎機能がさらに低下すると、全身にさまざまな影響が及ぶようになります。貧血による息切れや、夜間に何度もトイレに起きるといった症状は、腎臓の機能低下が進んでいるサインかもしれません。この段階では、より専門的な医療介入が必要となってきます。進行した腎症で現れる特徴的な症状とその対処法について、詳しくご紹介します。 監修医師：井筒 琢磨（医師）江戸川病院所属。専門領域分類は内科（糖尿病内科、腎臓内科） 2