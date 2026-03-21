ターゲットは来年のU-20ワールドカップ。昨年末に立ち上がった⼭⼝智監督率いる若き日本代表がさらなる成長を目ざし、３月23日からウズベキスタン遠征を行なう。大岩剛監督率いるロス五輪がメインターゲットとなるU-21日本代表は、中東情勢の影響でトルコ遠征から目的地を韓国に変更を余儀なくされたが、U-19日本代表は当初の予定通り、ウズベキスタンに赴くこととなる。U-19アメリカ代表の不参加により、U-19ウ