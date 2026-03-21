マメ美(@mamemi7184)さんは、SNSでご主人の携帯にかかってきたネット回線の勧誘電話についてのエピソード『電話していた夫がそっとスピーカーに切り替えた話』を投稿している。本作は、「以前登録した人にお得なプランをご案内している」というものだが、よく話を聞いてみると？身近に潜む危険を描いた実録漫画だ。【漫画】ネット回線の営業電話？■よくあるネット回線の営業電話だけど？『電話していた夫がそっとスピーカーに切り