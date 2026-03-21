イギリス政府は20日、これまで防衛目的に限り認めてきたアメリカ軍によるイギリス軍基地の使用を、ホルムズ海峡での船舶攻撃を行うイランの拠点を攻撃するための使用にも拡大することを承認しました。イギリスはこれまで、イランの攻撃からイギリスの利益や人命を守る目的に限り、アメリカ軍にイギリス軍基地の使用を認めてきました。しかし20日、閣僚らは、ホルムズ海峡で船舶を攻撃するためのイランのミサイル関連拠点、およびそ