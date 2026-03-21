【ソウル＝仲川高志】韓国政府がロシア産の原油と石油化学製品の原料となるナフサの輸入再開を模索している。米国が露産原油に対する制裁を緩和したことを受けた動きだ。中東情勢の悪化を受け、エネルギー調達の多角化を急ぐ。韓国が輸入する原油の約７０％が中東産で、このうち９０％以上がホルムズ海峡を経由している。イランによる同海峡の事実上の封鎖が長期化すれば、原油供給への影響は甚大だ。韓国は、２０２２年２月