アメリカ司法省は20日、ハーバード大学がキャンパス内でユダヤ系の学生などに対する暴行などを容認し、差別したとして、公民権法違反で提訴しました。司法省の訴状によりますと、2023年、イスラム組織ハマスがイスラエルを攻撃し、イスラエルがパレスチナ自治区ガザを爆撃した報復攻撃以降、ハーバード大学がユダヤ人やイスラエル人の学生に対する暴行や嫌がらせについて「意図的に無関心を貫き差別した」として、公民権法違反で訴