「走るフォームとかも1回見直して、やってきました」。ロッテの岡大海はシーズンオフ、“走る”部分に重きを置いて自主トレーニングに励んできた。昨年11月27日に行われた契約更改後の記者会見の席で、「体のバランスもそうですけど、バッティングの部分も向上したい。スイングスピード、ウエイトトレーニングをしっかり組みながら、もう１回走る方を鍛えていきたい。速くということも含めて、走りも見直していきたい」と話